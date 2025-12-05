CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Esbareich
Salle des fêtes ESBAREICH Esbareich Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Participez au concours de belote organisé par le Comité des Fêtes d’Esbareich pour 12 euros par équipe, avec des lots pour tous ! Renseignements et inscriptions au 06 87 03 18 48 ou 06 95 87 83 05, avec possibilité d’inscription sur place.
Salle des fêtes ESBAREICH Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 03 18 48
English :
Take part in the belote competition organized by the Comité des Fêtes d?Esbareich for 12 euros per team, with prizes for all! Information and registration on 06 87 03 18 48 or 06 95 87 83 05, with the possibility of on-site registration.
German :
Nehmen Sie am Belote-Wettbewerb teil, der vom Comité des Fêtes d’Esbareich organisiert wird. Der Preis beträgt 12 Euro pro Team, und es gibt tolle Preise für alle! Informationen und Anmeldungen unter 06 87 03 18 48 oder 06 95 87 83 05, mit der Möglichkeit, sich vor Ort anzumelden.
Italiano :
Partecipate alla gara di belote organizzata dal Comité des Fêtes d’Esbareich al prezzo di 12 euro a squadra, con premi per tutti! Informazioni e iscrizioni allo 06 87 03 18 48 o allo 06 95 87 83 05, con possibilità di iscrizione in loco.
Espanol :
Participe en el concurso de belote organizado por el Comité des Fêtes d’Esbareich por 12 euros por equipo, ¡con premios para todos! Información e inscripciones en los teléfonos 06 87 03 18 48 o 06 95 87 83 05, con posibilidad de inscripción in situ.
