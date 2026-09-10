AGENDA · Escoville
Concours de belote Escoville
samedi 3 octobre 2026 · Escoville
Informations pratiques
Escoville
Concours de belote
Salle Louis Bicorne Escoville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04 2026-11-14 2026-11-15
Concours de belote. Venez nombreux !
Concours de belote. Venez nombreux !
Ouverture des portes 30 minutes avant.
Buvette et restauration sur place. .
Salle Louis Bicorne Escoville 14850 Calvados Normandie +33 6 19 08 14 98
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English : Concours de belote
Belote Tournament. Come one, come all!
L’événement Concours de belote Escoville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge