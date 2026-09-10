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AGENDA · Escoville

Concours de belote Escoville

samedi 3 octobre 2026 · Escoville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Louis Bicorne
Ville
14850 Escoville
Département
Calvados
Tarif

Escoville

Concours de belote

Salle Louis Bicorne Escoville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04 2026-11-14 2026-11-15

Concours de belote. Venez nombreux !
Concours de belote. Venez nombreux !

Ouverture des portes 30 minutes avant.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle Louis Bicorne Escoville 14850 Calvados Normandie +33 6 19 08 14 98 

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English : Concours de belote

Belote Tournament. Come one, come all!

L’événement Concours de belote Escoville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge