Informations pratiques

Escoville

Concours de belote

Salle Louis Bicorne Escoville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04 2026-11-14 2026-11-15

Concours de belote. Venez nombreux !

Concours de belote. Venez nombreux !

Ouverture des portes 30 minutes avant.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Louis Bicorne Escoville 14850 Calvados Normandie +33 6 19 08 14 98

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English : Concours de belote

Belote Tournament. Come one, come all!

L’événement Concours de belote Escoville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge