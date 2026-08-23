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AGENDA · Escurès

Concours de belote Escurès

vendredi 11 septembre 2026 · Escurès

Concours de belote Escurès

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
64350 Escurès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Escurès

Concours de belote

salle des fêtes Escurès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

20h début des inscriptions. 21h début du concours (4 parties). Buvette et restauration sur place. Prenez votre jeu de carte. Chaque participant repartira avec un lot.   .

salle des fêtes Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 17 39  mairie.escures@wanadoo.fr

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Escurès a été mis à jour le 2026-08-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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