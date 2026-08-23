Concours de belote Escurès
vendredi 11 septembre 2026 · Escurès
Informations pratiques
Escurès
Concours de belote
salle des fêtes Escurès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
20h début des inscriptions. 21h début du concours (4 parties). Buvette et restauration sur place. Prenez votre jeu de carte. Chaque participant repartira avec un lot. .
salle des fêtes Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 17 39 mairie.escures@wanadoo.fr
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Escurès a été mis à jour le 2026-08-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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