Informations pratiques

Escurès

Concours de belote

salle des fêtes Escurès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

20h début des inscriptions. 21h début du concours (4 parties). Buvette et restauration sur place. Prenez votre jeu de carte. Chaque participant repartira avec un lot. .

salle des fêtes Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 17 39 mairie.escures@wanadoo.fr

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Escurès a été mis à jour le 2026-08-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran