Concours de belote Salle polyvalente Escurolles

Concours de belote

Salle polyvalente Rue des Forges Escurolles Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

par groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Rejoignez-nous pour une après-midi conviviale autour de la belote ! Buvette et petite restauration sur place. Lots par équipe jambons, dindes, rosettes et lot individuel pour chaque participant.

Salle polyvalente Rue des Forges Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 51 44

English :

Join us for a convivial afternoon of belote! Refreshments and snacks on site. Team prizes: hams, turkeys, rosettes and individual prizes for each participant.

