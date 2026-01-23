Concours de belote Salle polyvalente Escurolles
Concours de belote Salle polyvalente Escurolles dimanche 1 mars 2026.
Concours de belote
Salle polyvalente Rue des Forges Escurolles Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
par groupe
Début : 2026-03-01 13:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Rejoignez-nous pour une après-midi conviviale autour de la belote ! Buvette et petite restauration sur place. Lots par équipe jambons, dindes, rosettes et lot individuel pour chaque participant.
Salle polyvalente Rue des Forges Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 51 44
English :
Join us for a convivial afternoon of belote! Refreshments and snacks on site. Team prizes: hams, turkeys, rosettes and individual prizes for each participant.
