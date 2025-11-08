Concours de belote et de dominos Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel
Concours de belote et de dominos Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote et de dominos
Salle du Kruguel Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 13:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Concours de belote et dominos en équipe formée.
Ouvert à tous. .
Salle du Kruguel Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 04 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de belote et de dominos Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2025-09-22 par OT IROISE BRETAGNE