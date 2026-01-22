Concours de belote et Loto Mazeyrat-d’Allier

Concours de belote et Loto

Ecole publique de mazeyrat et bâtiment de PETITS LOUPS Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

L’école publique de Mazeyrat organise un concours de belote ainsi qu’un loto avec de nombreux lots à gagner.

Ecole publique de mazeyrat et bâtiment de PETITS LOUPS Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02 mairie-mazeyratdallier@wanadoo.fr

Mazeyrat public school organizes a belote competition and a lottery with lots of prizes to be won.

