Concours de belote et Loto Mazeyrat-d’Allier

L’école publique de Mazeyrat organise un concours de belote ainsi qu’un loto avec de nombreux lots à gagner.
Ecole publique de mazeyrat et bâtiment de PETITS LOUPS Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02 mairie-mazeyratdallier@wanadoo.fr
English :
Mazeyrat public school organizes a belote competition and a lottery with lots of prizes to be won.
