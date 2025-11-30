Concours de belote et tombola Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire
Concours de belote et tombola Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire dimanche 30 novembre 2025.
Concours de belote et tombola
Saint-Martin-de-la-Place Rue du Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Le 30 novembre à partir de 14h, le comité des fêtes vous convie à son concours de pétanque et tombola.
Tous les participants gagnent un lot. Buvette et pâtisseries à disposition.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 14h. .
Saint-Martin-de-la-Place Rue du Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 38 50 47 cdf.stmartindelaplace@gmail.com
English :
On November 30 from 2pm, the Comité des fêtes invites you to its petanque competition and tombola.
German :
Am 30. November ab 14 Uhr lädt Sie das Festkomitee zu seinem Boule-Wettbewerb mit Tombola ein.
Italiano :
Il 30 novembre, a partire dalle 14:00, il Comité des fêtes vi invita alla gara di petanque e alla tombola.
Espanol :
El 30 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, el Comité des fêtes le invita a su concurso de petanca y a su tómbola.
