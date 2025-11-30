Concours de belote et tombola Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire

Concours de belote et tombola

Saint-Martin-de-la-Place Rue du Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le 30 novembre à partir de 14h, le comité des fêtes vous convie à son concours de pétanque et tombola.

Tous les participants gagnent un lot. Buvette et pâtisseries à disposition.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 14h. .

Saint-Martin-de-la-Place Rue du Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 38 50 47 cdf.stmartindelaplace@gmail.com

English :

On November 30 from 2pm, the Comité des fêtes invites you to its petanque competition and tombola.

German :

Am 30. November ab 14 Uhr lädt Sie das Festkomitee zu seinem Boule-Wettbewerb mit Tombola ein.

Italiano :

Il 30 novembre, a partire dalle 14:00, il Comité des fêtes vi invita alla gara di petanque e alla tombola.

Espanol :

El 30 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, el Comité des fêtes le invita a su concurso de petanca y a su tómbola.

L’événement Concours de belote et tombola Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME