Concours de belote Salle municipale Étaules samedi 27 septembre 2025.

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Tournoi de belote ouvert à tous.

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 94 36 46

English :

Belote tournament open to all.

German :

Belote-Turnier, das für alle offen ist.

Italiano :

Torneo di Belote aperto a tutti.

Espanol :

Torneo de belote abierto a todos.

