Concours de belote Salle municipale Étaules

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Tournoi de belote ouvert à tous.
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 94 36 46
English :
Belote tournament open to all.
German :
Belote-Turnier, das für alle offen ist.
Italiano :
Torneo di Belote aperto a tutti.
Espanol :
Torneo de belote abierto a todos.
L’événement Concours de belote Étaules a été mis à jour le 2025-09-02 par Mairie d’Etaules