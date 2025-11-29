Concours de belote Eygurande
Concours de belote Eygurande dimanche 11 janvier 2026.
Concours de belote
Rue du Champ du Quartier Eygurande Corrèze
L’association des parents d’élèves, La ronde du canton organise un concours de belote avec de nombreux bons d’achat à gagner 1er lot 200€, 2ème lot 100€ et 3ème 60€
Buvette sur place (café, gâteaux et crêpes)
Sur inscription dès 13h, début des parties à 14h .
Rue du Champ du Quartier Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ape.larondeducanton@gmail.com
