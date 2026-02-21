Concours de belote Salle des fêtes Félines

Concours de belote

Salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concours de belote au profit des écoles de Félines et Sembadel le samedi 4 avril à partir de 20h à la salle des fêtes toutes les doublettes seront primées. Tombola, gourmandises. 16€/doublette.

.

Salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 69 21 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition to benefit Félines and Sembadel schools on Saturday April 4 from 8pm at the salle des fêtes: all doublettes will win prizes. Tombola, delicacies. 16 per double.

L’événement Concours de belote Félines a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay