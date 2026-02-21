Concours de belote Salle des fêtes Félines
Concours de belote Salle des fêtes Félines samedi 4 avril 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire
Concours de belote au profit des écoles de Félines et Sembadel le samedi 4 avril à partir de 20h à la salle des fêtes toutes les doublettes seront primées. Tombola, gourmandises. 16€/doublette.
Salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 69 21 44
English :
Belote competition to benefit Félines and Sembadel schools on Saturday April 4 from 8pm at the salle des fêtes: all doublettes will win prizes. Tombola, delicacies. 16 per double.
