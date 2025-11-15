Concours de belote Salle des fêtes Ferdrupt
Concours de belote Salle des fêtes Ferdrupt samedi 15 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Rue André Duval Ferdrupt Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le Comité des Fêtes de Ferdrupt organise un concours de belote en individuel. Buvette et petite restauration. Inscriptions sur place à partir de 19h30, de nombreux lots à gagner.Tout public
Salle des fêtes Rue André Duval Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 6 88 84 97 96 comitesdesfetesferdrupt@hotmail.com
English :
The Comité des Fêtes de Ferdrupt organizes an individual belote competition. Refreshment bar and snacks. Registration starts at 7.30pm, with lots of prizes to be won.
German :
Das Comité des Fêtes de Ferdrupt organisiert einen Belote-Wettbewerb für Einzelpersonen. Getränke und kleine Snacks. Anmeldung vor Ort ab 19:30 Uhr, zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
Il Comitato delle Feste di Ferdrupt organizza un concorso individuale di belote. Bar e snack per rifocillarsi. Le iscrizioni iniziano alle 19.30, con numerosi premi in palio.
Espanol :
El Comité de Fiestas de Ferdrupt organiza un concurso individual de belote. Bar y tentempiés. Inscripciones a partir de las 19.30 h, con numerosos premios.
