Concours de belote Salle des fêtes de Fleurac Fleurac

Concours de belote

Salle des fêtes de Fleurac 71 rue de la mairie Fleurac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

20h30. Nombreux lots à gagner jambons, Ricard, Whisky et des paniers garnis… 1 lot par joueur. Mini réveillon, tombola, buvette prévus. Inscription 10€ par joueur.

Nous vous attendons nombreux pour Belote annuelle !

Au programme

– des beaux lots (Jambons, Ricard, Whisky, Pot au feu, Paniers garnis,…)

– Tombola

– Buvette et gâteaux

– Mini-réveillons

– Sourires et Bonne humeur .

+33 6 37 21 59 72 cffleurac@gmail.com

English : Concours de belote

20h30. Lots of prizes to be won: hams, Ricard, Whisky and baskets… 1 prize per player. Mini New Year’s Eve party, tombola, refreshment bar. Registration 10? per player.

German : Concours de belote

20h30. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Schinken, Ricard, Whisky und Präsentkörbe… 1 Los pro Spieler. Mini-Weihnachtsfeier, Tombola, Erfrischungsstand vorgesehen. Einschreibung 10? pro Spieler.

Italiano :

20h30. Tanti premi in palio: prosciutti, Ricard, Whisky e cesti… 1 premio per giocatore. Mini festa di Capodanno, tombola e bar per il rinfresco. Iscrizione 10 euro a giocatore.

Espanol : Concours de belote

20h30. Muchos premios: jamones, ricardos, whisky, cestas… 1 premio por jugador. Mini fiesta de Nochevieja, tómbola y bar de refrescos. Inscripción 10 euros por jugador.

