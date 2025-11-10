Concours de belote Salle des fêtes de Fleurac Fleurac
Concours de belote Salle des fêtes de Fleurac Fleurac lundi 10 novembre 2025.
Salle des fêtes de Fleurac 71 rue de la mairie Fleurac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
2025-11-10
20h30. Nombreux lots à gagner jambons, Ricard, Whisky et des paniers garnis… 1 lot par joueur. Mini réveillon, tombola, buvette prévus. Inscription 10€ par joueur.
Nous vous attendons nombreux pour Belote annuelle !
Au programme
– des beaux lots (Jambons, Ricard, Whisky, Pot au feu, Paniers garnis,…)
– Tombola
– Buvette et gâteaux
– Mini-réveillons
– Sourires et Bonne humeur .
Salle des fêtes de Fleurac 71 rue de la mairie Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 21 59 72 cffleurac@gmail.com
English : Concours de belote
20h30. Lots of prizes to be won: hams, Ricard, Whisky and baskets… 1 prize per player. Mini New Year’s Eve party, tombola, refreshment bar. Registration 10? per player.
German : Concours de belote
20h30. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Schinken, Ricard, Whisky und Präsentkörbe… 1 Los pro Spieler. Mini-Weihnachtsfeier, Tombola, Erfrischungsstand vorgesehen. Einschreibung 10? pro Spieler.
Italiano :
20h30. Tanti premi in palio: prosciutti, Ricard, Whisky e cesti… 1 premio per giocatore. Mini festa di Capodanno, tombola e bar per il rinfresco. Iscrizione 10 euro a giocatore.
Espanol : Concours de belote
20h30. Muchos premios: jamones, ricardos, whisky, cestas… 1 premio por jugador. Mini fiesta de Nochevieja, tómbola y bar de refrescos. Inscripción 10 euros por jugador.
L’événement Concours de belote Fleurac a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère