Concours de belote Fleurville
Concours de belote Fleurville jeudi 9 octobre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Le club Retraite Heureuse organise son concours de belote ‘A la vache’ le jeudi 9 octobre 2025, salle des fêtes à Fleurville à partir de 13h30. Inscription sur place 18€ la doublette
Toutes les doublettes seront primées .
Salle des fêtes Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 96 32 helene.mazuir@hotmail.fr
English : Concours de belote
German : Concours de belote
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de belote Fleurville a été mis à jour le 2025-09-08 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II