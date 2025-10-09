Concours de belote Fleurville

Le club Retraite Heureuse organise son concours de belote ‘A la vache’ le jeudi 9 octobre 2025, salle des fêtes à Fleurville à partir de 13h30. Inscription sur place 18€ la doublette

Toutes les doublettes seront primées .

Salle des fêtes Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 96 32 helene.mazuir@hotmail.fr

