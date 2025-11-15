Concours de belote Fontanes

Concours de belote

Organisé par le comité d’animation, loisirs et culture de Fontanes.

Buvette sur place et soupe au fromage offerte.

Place de la Mairie Fontanes 46230 Lot Occitanie fontanesanimations@gmail.com

English :

Organized by the Comité d’animation, loisirs et culture de Fontanes.

Refreshment bar and cheese soup available.

German :

Organisiert vom Comité d’animation, loisirs et culture de Fontanes (Animations-, Freizeit- und Kulturkomitee von Fontanes).

Getränke vor Ort und kostenlose Käsesuppe.

Italiano :

Organizzato dal Comitato di animazione, svaghi e cultura di Fontanes.

Possibilità di rinfrescarsi e di offrire una zuppa di formaggio.

Espanol :

Organizado por el Comité d’animation, loisirs et culture de Fontanes.

Refrescos y sopa de queso.

