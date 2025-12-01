Concours de Belote Fontenet
Concours de Belote Fontenet samedi 13 décembre 2025.
Concours de Belote
Salle des fêtes Fontenet Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Rejoignez le concours de Belote à Fontenet ! Un moment convivial pour tous les amateurs de cartes. Venez vous mesurer localement et partager un loisir passionnant.
Salle des fêtes Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 88 40 05 aucoeurdefontenet@gmail.com
L’événement Concours de Belote Fontenet a été mis à jour le 2025-11-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme