Concours de Belote Fontenet

Concours de Belote Fontenet samedi 13 décembre 2025.

Concours de Belote

Salle des fêtes Fontenet Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Rejoignez le concours de Belote à Fontenet ! Un moment convivial pour tous les amateurs de cartes. Venez vous mesurer localement et partager un loisir passionnant.
  .

Salle des fêtes Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 88 40 05  aucoeurdefontenet@gmail.com

English :

false

L’événement Concours de Belote Fontenet a été mis à jour le 2025-11-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme