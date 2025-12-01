Concours de Belote

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rejoignez le concours de Belote à Fontenet ! Un moment convivial pour tous les amateurs de cartes. Venez vous mesurer localement et partager un loisir passionnant.

Salle des fêtes Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 88 40 05 aucoeurdefontenet@gmail.com

L’événement Concours de Belote Fontenet a été mis à jour le 2025-11-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme