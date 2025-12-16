Concours de belote derrière l’église Fort-du-Plasne
Concours de belote dimanche 16 février 2026 organisé par le comité des fêtes de Fort-du-Plasne, à la salle des fêtes.
Début des parties à 14h
Soupe à l’oignon offerte aux participants. .
derrière l’église Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 18 16 christine.jacquemin-verguet@orange.fr
