Concours de belote derrière l’église Fort-du-Plasne

Concours de belote

derrière l’église Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

2026-02-15

Concours de belote dimanche 16 février 2026 organisé par le comité des fêtes de Fort-du-Plasne, à la salle des fêtes.

Début des parties à 14h

Soupe à l’oignon offerte aux participants. .

derrière l’église Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 18 16 christine.jacquemin-verguet@orange.fr

