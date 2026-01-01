Concours de belote Salle des fêtes Fouqueure

Concours de belote

Salle des fêtes Le bourg Fouqueure Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Salle des fêtes Le bourg Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 91 90 11 09

L’événement Concours de belote Fouqueure a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente