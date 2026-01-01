Concours de belote

à la salle des fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le Comité des Fêtes de Galan organise un concours de belote. Début des inscriptions 20H30, début du concours à 21H.

Tarif 16€ par équipe. 1 lot pour chaque participant.

à la salle des fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Comité des Fêtes de Galan is organizing a belote competition. Registration opens at 8:30 pm, competition begins at 9 pm.

Price: 16? per team. 1 prize for each participant.

