Concours de belote à la salle des fêtes Galan
Concours de belote à la salle des fêtes Galan samedi 31 janvier 2026.
Concours de belote
à la salle des fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le Comité des Fêtes de Galan organise un concours de belote. Début des inscriptions 20H30, début du concours à 21H.
Tarif 16€ par équipe. 1 lot pour chaque participant.
à la salle des fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie club-les-ormeaux@orange.fr
English :
The Comité des Fêtes de Galan is organizing a belote competition. Registration opens at 8:30 pm, competition begins at 9 pm.
Price: 16? per team. 1 prize for each participant.
