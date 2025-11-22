Concours de belote

Salle des fêtes Gennetines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Concours de belote du comité des fêtes.

Salle des fêtes Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 94 75 45 comitedesfetes.gennetines@gmail.com

English :

Festival committee belote competition.

German :

Belote-Wettbewerb des Festkomitees.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Concurso de belote organizado por el Comité des fêtes.

L’événement Concours de belote Gennetines a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région