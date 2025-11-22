Concours de belote Gennetines
Concours de belote Gennetines samedi 22 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Gennetines Allier
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Concours de belote du comité des fêtes.
Salle des fêtes Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 94 75 45 comitedesfetes.gennetines@gmail.com
English :
Festival committee belote competition.
German :
Belote-Wettbewerb des Festkomitees.
Italiano :
Concorso di belote organizzato dal Comité des fêtes.
Espanol :
Concurso de belote organizado por el Comité des fêtes.
