Concours de belote Glanges samedi 24 janvier 2026.
Le bourg Glanges Haute-Vienne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
On vous attend nombreux à la salle des fêtes de Glanges, pour notre concours de belote annuel. Salle des fêtes. Buvette et petite restauration. .
Le bourg Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
