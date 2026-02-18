Concours de belote Salle des fêtes Gouloux

Concours de belote

Concours de belote à Gouloux. A partir de 20h à la salle des fêtes. 5 parties de 1000 points. 10€ l’inscription. Un lot à chaque participant. Petite restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Le Bourg Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 70 17

English : Concours de belote

