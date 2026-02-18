Concours de belote Salle des fêtes Gouloux
Concours de belote Salle des fêtes Gouloux samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Le Bourg Gouloux Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Concours de belote à Gouloux. A partir de 20h à la salle des fêtes. 5 parties de 1000 points. 10€ l’inscription. Un lot à chaque participant. Petite restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Le Bourg Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 70 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Gouloux a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs