Concours de Belote Gourdon

Concours de Belote

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Romain.

Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 34 48

English :

organized by the Comité des Fêtes de Saint-Romain.

German :

organisiert vom Festkomitee von Saint-Romain.

Italiano :

organizzato dal Comité des Fêtes de Saint-Romain.

Espanol :

organizado por el Comité des Fêtes de Saint-Romain.

