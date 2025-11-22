Concours de Belote Gourdon
Concours de Belote Gourdon samedi 22 novembre 2025.
Concours de Belote
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Romain.
Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 34 48
English :
organized by the Comité des Fêtes de Saint-Romain.
German :
organisiert vom Festkomitee von Saint-Romain.
Italiano :
organizzato dal Comité des Fêtes de Saint-Romain.
Espanol :
organizado por el Comité des Fêtes de Saint-Romain.
L’événement Concours de Belote Gourdon a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Gourdon