Concours de Belote Centre social et culturel Cap’Gray Gray

Centre social et culturel Cap’Gray 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
CAP Gray organise un concours de Belote avec de nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation. .
Centre social et culturel Cap’Gray 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 88 03
