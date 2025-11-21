Concours de Belote Centre social et culturel Cap’Gray Gray

Concours de Belote

Centre social et culturel Cap’Gray 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Gray Haute-Saône

Début : 2025-11-21 19:00:00

CAP Gray organise un concours de Belote avec de nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation. .

