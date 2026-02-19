Concours de belote Grèzes
Concours de belote Grèzes samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Grèzes Haute-Loire
Concours de belote 2026 de Grèzes.
Salle des fêtes Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 92 08 45 cdfgrezes43@hotmail.com
English :
2026 Grèzes belote competition.
