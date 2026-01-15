Concours de Belote Guiche
Concours de Belote Guiche samedi 28 mars 2026.
Concours de Belote
Guiche Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Accueil des joueurs dès 19 heures. Première donne à 20 heures.
Lots gagnants pour les 10 premières équipes gagnantes et lots de consolation pour tous les joueurs.
Au bar dès 19 heures boissons chaudes et fraîches, crêpes et merveilles. .
Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 98 92 66
