Concours de Belote Salle des jeunes Longeroye Harol

Concours de Belote

Salle des jeunes Longeroye 88 rue de la gare Harol Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:59:00

Date(s) :

2026-01-17

Concours de Belote.

Nombreux Lots à gagner

Organisé par les sapeurs pompiers.Tout public

12 .

Salle des jeunes Longeroye 88 rue de la gare Harol 88270 Vosges Grand Est +33 6 29 79 25 37 duhoux.lucas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition.

Many prizes to be won

Organized by the fire department.

L’événement Concours de Belote Harol a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MIRECOURT