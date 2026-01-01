Concours de Belote Salle des jeunes Longeroye Harol
Concours de Belote Salle des jeunes Longeroye Harol samedi 17 janvier 2026.
Concours de Belote
Salle des jeunes Longeroye 88 rue de la gare Harol Vosges
Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 23:59:00
2026-01-17
Concours de Belote.
Nombreux Lots à gagner
Organisé par les sapeurs pompiers.Tout public
Salle des jeunes Longeroye 88 rue de la gare Harol 88270 Vosges Grand Est +33 6 29 79 25 37 duhoux.lucas@orange.fr
English :
Belote competition.
Many prizes to be won
Organized by the fire department.
