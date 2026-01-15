Concours de belote Hauterives
Concours de belote Hauterives samedi 14 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Hauterives Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Par équipe.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Venez passer un bon moment avec ce concours de belote ! Toutes les parties sont primées. De nombreux lots à gagner volailles, vins, pognes. . .
Restauration et buvette sur place.
.
Salle des fêtes Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes patrickcurate@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy this belote competition! All games win prizes. Lots of prizes to be won: poultry, wine, pognes… .
Catering and refreshments on site.
L’événement Concours de belote Hauterives a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche