Concours de belote

Salle des fêtes Hauterives Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Par équipe.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez passer un bon moment avec ce concours de belote ! Toutes les parties sont primées. De nombreux lots à gagner volailles, vins, pognes. . .

Restauration et buvette sur place.

.

Salle des fêtes Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes patrickcurate@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy this belote competition! All games win prizes. Lots of prizes to be won: poultry, wine, pognes… .

Catering and refreshments on site.

L’événement Concours de belote Hauterives a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche