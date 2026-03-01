Concours de belote Heidolsheim
Concours de belote Heidolsheim samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
rue de l’Ecole Heidolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
De nombreux lots à gagner Petite restauration sur place Inscription directement sur place
Que vous soyez joueur passionné ou simplement venu pour passer une bonne soirée, tout le monde est le bienvenu ! .
rue de l’Ecole Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 41 84 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Heidolsheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Ried