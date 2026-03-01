Concours de belote

rue de l’Ecole Heidolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

De nombreux lots à gagner Petite restauration sur place Inscription directement sur place

Que vous soyez joueur passionné ou simplement venu pour passer une bonne soirée, tout le monde est le bienvenu ! .

rue de l’Ecole Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 41 84 44

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English :

L’événement Concours de belote Heidolsheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Ried