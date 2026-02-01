Concours de belote Salle Socioculturelle Henridorff
Concours de belote Salle Socioculturelle Henridorff samedi 21 février 2026.
Concours de belote
Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Ouverture des portes et inscriptions dès 13h. Buvette et petite restauration sur place.Tout public
10 .
Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 36 43 76 89 ashenridorff@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Doors open and registration begins at 1pm. Refreshments and snacks on site.
L’événement Concours de belote Henridorff a été mis à jour le 2026-02-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG