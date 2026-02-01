Concours de belote Salle Socioculturelle Henridorff

Concours de belote

Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff Moselle

10

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:00:00

Ouverture des portes et inscriptions dès 13h. Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Salle Socioculturelle Grand Rue Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 36 43 76 89 ashenridorff@yahoo.fr

English :

Doors open and registration begins at 1pm. Refreshments and snacks on site.

