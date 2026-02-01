Concours de belote Salle des fêtes Hères
Concours de belote Salle des fêtes Hères vendredi 6 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes HERES Hères Hautes-Pyrénées
Concours de belote organisé par le comité des fêtes, le dernier de la saison !
Lot gagnant canards gras avec foie
Lot perdant charcuterie
Buvette sur place
Inscription à partir de 20h30
Salle des fêtes HERES Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 13 67 78
English :
Belote competition organized by the Comité des fêtes, the last of the season!
Winning lot: ducks with foie gras
Losing lot: delicatessen
Refreshments on site
Registration from 8:30 pm
