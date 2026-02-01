Concours de belote Salle des fêtes Hères

Concours de belote

Salle des fêtes HERES Hères Hautes-Pyrénées

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Concours de belote organisé par le comité des fêtes, le dernier de la saison !

Lot gagnant canards gras avec foie

Lot perdant charcuterie

Buvette sur place

Inscription à partir de 20h30

Salle des fêtes HERES Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 13 67 78

English :

Belote competition organized by the Comité des fêtes, the last of the season!

Winning lot: ducks with foie gras

Losing lot: delicatessen

Refreshments on site

Registration from 8:30 pm

