Concours de belote Salle des fêtes Hiis

Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Le comité des fêtes de Hiis organise son concours de belote.
Buvette sur place et casse-croûte offert.
20h30 Début des inscriptions
20€ par équipe
21h Début du concours
En 4 parties au plus grand nombre de points .
English :
The Hiis festival committee organizes its belote competition.
Refreshment bar and snacks available.
German :
Das Festkomitee von Hiis organisiert seinen Belote-Wettbewerb.
Vor Ort werden Getränke und Snacks angeboten.
Italiano :
Il comitato del festival Hiis organizza il suo concorso di belote.
Sono previsti rinfreschi e spuntini.
Espanol :
El comité del festival Hiis organiza su concurso de belote.
Habrá refrescos y se ofrecerán aperitivos.
