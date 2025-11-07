Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote Salle des fêtes Hiis

Concours de belote Salle des fêtes Hiis vendredi 7 novembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes HIIS Hiis Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Le comité des fêtes de Hiis organise son concours de belote.
Buvette sur place et casse-croûte offert.
20h30 Début des inscriptions
20€ par équipe
21h Début du concours

En 4 parties au plus grand nombre de points   .

Salle des fêtes HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie  

English :

The Hiis festival committee organizes its belote competition.
Refreshment bar and snacks available.

German :

Das Festkomitee von Hiis organisiert seinen Belote-Wettbewerb.
Vor Ort werden Getränke und Snacks angeboten.

Italiano :

Il comitato del festival Hiis organizza il suo concorso di belote.
Sono previsti rinfreschi e spuntini.

Espanol :

El comité del festival Hiis organiza su concurso de belote.
Habrá refrescos y se ofrecerán aperitivos.

L’événement Concours de belote Hiis a été mis à jour le 2025-10-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65