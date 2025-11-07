Concours de belote

Salle des fêtes HIIS Hiis Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Le comité des fêtes de Hiis organise son concours de belote.

Buvette sur place et casse-croûte offert.

20h30 Début des inscriptions

20€ par équipe

21h Début du concours

En 4 parties au plus grand nombre de points .

English :

The Hiis festival committee organizes its belote competition.

Refreshment bar and snacks available.

German :

Das Festkomitee von Hiis organisiert seinen Belote-Wettbewerb.

Vor Ort werden Getränke und Snacks angeboten.

Italiano :

Il comitato del festival Hiis organizza il suo concorso di belote.

Sono previsti rinfreschi e spuntini.

Espanol :

El comité del festival Hiis organiza su concurso de belote.

Habrá refrescos y se ofrecerán aperitivos.

