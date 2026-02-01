Concours de belote rue du Pressoir Huriel

Concours de belote

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

par équipe

Date :

Début : 2026-02-22 13:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

De nombreux lots à gagner

2 panières garnies (valeur 60 € chacune)

2 panières garnies (valeur 40 € chacune)

Caissettes de viande, confit de canard…

1 lot pour chaque participant

.

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09 triofestif.secretariat@gmail.com

English :

Lots of prizes to be won:

2 gift baskets (value 60 ? each)

2 gourmet baskets (value 40? each)

Meat boxes, duck confit?

1 prize for each participant

L’événement Concours de belote Huriel a été mis à jour le 2026-02-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ