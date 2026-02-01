Concours de belote rue du Pressoir Huriel
Concours de belote rue du Pressoir Huriel dimanche 22 février 2026.
Concours de belote
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
par équipe
Début : 2026-02-22 13:30:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
De nombreux lots à gagner
2 panières garnies (valeur 60 € chacune)
2 panières garnies (valeur 40 € chacune)
Caissettes de viande, confit de canard…
1 lot pour chaque participant
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09 triofestif.secretariat@gmail.com
English :
Lots of prizes to be won:
2 gift baskets (value 60 ? each)
2 gourmet baskets (value 40? each)
Meat boxes, duck confit?
1 prize for each participant
