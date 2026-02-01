Concours de belote rue du Pressoir Huriel
Concours de belote rue du Pressoir Huriel samedi 28 février 2026.
Concours de belote
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
par équipe
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
De nombreux lots à gagner, avec 1 lot garanti pour chaque participant
caissettes de bœuf, épaules de porc, bouteilles, filets garnis…
Sur place tombola, buffet et buvette
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 03 47 40
English :
Lots of prizes to be won, with 1 prize guaranteed for each participant:
boxes of beef, pork shoulders, bottles, fillets garnis?
On-site: tombola, buffet and refreshment bar
