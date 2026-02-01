Concours de belote rue du Pressoir Huriel

Concours de belote

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

par équipe

2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

De nombreux lots à gagner, avec 1 lot garanti pour chaque participant

caissettes de bœuf, épaules de porc, bouteilles, filets garnis…

Sur place tombola, buffet et buvette

.

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 03 47 40

English :

Lots of prizes to be won, with 1 prize guaranteed for each participant:

boxes of beef, pork shoulders, bottles, fillets garnis?

On-site: tombola, buffet and refreshment bar

