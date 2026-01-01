Concours de belote Salle Pierre Etourneau Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Concours de belote Salle Pierre Etourneau Ingrandes-Le Fresne sur Loire samedi 24 janvier 2026.
Concours de belote
Salle Pierre Etourneau Rue de la mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-24 14:15:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Venez participer à un concours de belote le samedi 24 janvier à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire organisé par le Comité des Fêtes.
Inscriptions à partir de 13h30
Début du concours à 14h15
Engagement 8 euros par personne
Bar Crêpes Bottereaux
Un lot pour chaque participant
Tombola .
Salle Pierre Etourneau Rue de la mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 40 98
English :
Come and take part in a belote competition on Saturday January 24 at Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, organized by the Comité des Fêtes.
