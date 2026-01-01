Concours de belote Salle Pierre Etourneau Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Concours de belote

Salle Pierre Etourneau Rue de la mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:15:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez participer à un concours de belote le samedi 24 janvier à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire organisé par le Comité des Fêtes.

Inscriptions à partir de 13h30

Début du concours à 14h15

Engagement 8 euros par personne

Bar Crêpes Bottereaux

Un lot pour chaque participant

Tombola .

Salle Pierre Etourneau Rue de la mairie Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 40 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a belote competition on Saturday January 24 at Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, organized by the Comité des Fêtes.

L’événement Concours de belote Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis