Concours de belote Salle de Convivialité Isenay

Concours de belote
Salle de Convivialité 27, route d’Isenay Isenay Nièvre
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
2025-11-15
1 lot à chaque participant et 1 lot à la première équipe féminine. Jambon, rosette, apéritif. Buvette et crêpes sur place. .
Salle de Convivialité 27, route d’Isenay Isenay 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 17
