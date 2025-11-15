Concours de belote Salle de Convivialité Isenay

Concours de belote

Salle de Convivialité 27, route d’Isenay Isenay Nièvre

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

2025-11-15

1 lot à chaque participant et 1 lot à la première équipe féminine. Jambon, rosette, apéritif. Buvette et crêpes sur place. .

Salle de Convivialité 27, route d’Isenay Isenay 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 17

