Concours de belote Salle de Convivialité Isenay samedi 15 novembre 2025.

Salle de Convivialité 27, route d’Isenay Isenay Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 50 EUR

Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:30:00

2025-11-15

1 lot à chaque participant et 1 lot à la première équipe féminine. Jambon, rosette, apéritif. Buvette et crêpes sur place.   .

Salle de Convivialité 27, route d’Isenay Isenay 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 17 

