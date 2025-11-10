Concours de belote Juillac
Concours de belote Juillac lundi 10 novembre 2025.
Salle des fêtes Juillac Corrèze
Concours de belote organisé par l’association Juill’ACcord.
A 20h à la salle des fêtes.
Tarif 20€ par équipe. .
Salle des fêtes Juillac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 12
