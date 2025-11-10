Concours de belote Juillac

Concours de belote Juillac lundi 10 novembre 2025.

Salle des fêtes Juillac Corrèze

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Concours de belote organisé par l’association Juill’ACcord.

A 20h à la salle des fêtes.

Tarif 20€ par équipe. .

Salle des fêtes Juillac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 12

