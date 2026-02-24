Concours de belote La Bazoche-Gouet
Concours de belote La Bazoche-Gouet samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’association La boule bazochienne organise un concours de belote.
Gains monétaires pour les trois premiers + des lots.
Inscription à partir de 19 h
16 €par équipe
Buvette et sandwichs sur place. .
Salle des fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 03 07 37 laboulebazochienne@gmail.com
English :
The association La boule bazochienne organizes a belote competition.
Monetary gains for the first three + prizes.
