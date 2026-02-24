Concours de belote La Bazoche-Gouet

Concours de belote

Salle des fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’association La boule bazochienne organise un concours de belote.

Gains monétaires pour les trois premiers + des lots.

Inscription à partir de 19 h

16 €par équipe

Buvette et sandwichs sur place. .

Salle des fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 03 07 37 laboulebazochienne@gmail.com

English :

The association La boule bazochienne organizes a belote competition.

Monetary gains for the first three + prizes.

