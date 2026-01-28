Concours de belote La Boissière-des-Landes
Concours de belote La Boissière-des-Landes samedi 7 février 2026.
Concours de belote
Salle socio-culturelle La Boissière-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
.
Salle socio-culturelle La Boissière-des-Landes 85430 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 08 70 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote La Boissière-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral