Concours de belote Maison de La Bresse La Bresse

Concours de belote

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Concours de Belote à la ludothèque de la maison de La Bresse. Inscription à partir de 13h30 ou au 03 29 25 60 09, 8€ par personne. Buvette et petite restauration sur place. Lot à chaque équipe.Tout public

.

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition at the Maison de La Bresse toy library. Registration from 1.30pm or by calling 03 29 25 60 09, 8? per person. Refreshments and snacks on site. Prizes for each team.

L’événement Concours de belote La Bresse a été mis à jour le 2026-02-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES