CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes La Canourgue vendredi 13 mars 2026.
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère
Début : 2026-03-13 21:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue pour le concours de belote organisé par Canourgu’event !
Inscriptions à 20h45, début du concours à 21h.
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 68 19 49 70
English :
Join us at the salle des fêtes in La Canourgue for the belote competition organized by Canourgu’event!
Registration at 8:45pm, competition starts at 9pm.
