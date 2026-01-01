Concours de belote La Chaumusse

Concours de belote

salle des fêtes La Chaumusse Jura

Concours de belote à la salle des fêtes de la Chaumusse, organisé par le Bief rouge.

Inscription sur place dès 13h30. début des parties à 14h30

20€ la doublette, 1 lot aux 3 premières équipes.

1 lot de consolation à chaque participant.

Buvette, soupe à l’oignon offerte. .

