Concours de belote La Chaumusse
Concours de belote La Chaumusse dimanche 11 janvier 2026.
Concours de belote
salle des fêtes La Chaumusse Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-01-11 20:00:00
Date(s) :
2026-01-11
Concours de belote à la salle des fêtes de la Chaumusse, organisé par le Bief rouge.
Inscription sur place dès 13h30. début des parties à 14h30
20€ la doublette, 1 lot aux 3 premières équipes.
1 lot de consolation à chaque participant.
Buvette, soupe à l’oignon offerte. .
salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 97 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote La Chaumusse a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX