Concours de belote Salle des fêtes La Clotte
Concours de belote Salle des fêtes La Clotte vendredi 12 septembre 2025.
Salle des fêtes D159 La Clotte Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-12 14:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Salle des fêtes D159 La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 80 72 25
English :
Belote contest
German :
Belote-Wettbewerb
Italiano :
Concorso Belote
Espanol :
Concurso Belote
