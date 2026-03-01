Concours de belote Salle des fêtes La Clotte
Concours de belote Salle des fêtes La Clotte vendredi 13 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes D159 La Clotte Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 14:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Concours de belote
.
Salle des fêtes D159 La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 80 72 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote contest
L’événement Concours de belote La Clotte a été mis à jour le 2026-03-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge