Concours de Belote Salle rurale d’animations La Coucourde
Concours de Belote Salle rurale d’animations La Coucourde samedi 24 janvier 2026.
Concours de Belote
Salle rurale d’animations Rue Royale La Coucourde Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Par équipe formée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24 14:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Nous vous attendons nombreux pour le premier concours de belote de l’année de l’association REGAIN de la Coucourde !
.
Salle rurale d’animations Rue Royale La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 93 85 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the first belote competition of the year organized by the REGAIN association in La Coucourde!
L’événement Concours de Belote La Coucourde a été mis à jour le 2026-01-19 par Montélimar Tourisme Agglomération