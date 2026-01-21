Concours de Belote Salle rurale d’animations La Coucourde

Concours de Belote

Salle rurale d’animations Rue Royale La Coucourde Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Par équipe formée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24 14:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Nous vous attendons nombreux pour le premier concours de belote de l’année de l’association REGAIN de la Coucourde !

.

Salle rurale d’animations Rue Royale La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 93 85 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the first belote competition of the year organized by the REGAIN association in La Coucourde!

L’événement Concours de Belote La Coucourde a été mis à jour le 2026-01-19 par Montélimar Tourisme Agglomération