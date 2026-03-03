Concours de Belote

Salle communale La Croix-Comtesse Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Participez à notre concours de belote au cœur du village une ambiance conviviale, des tables animées, des spécialités locales et des rencontres chaleureuses. Débutants comme passionnés sont les bienvenus pour partager un moment festif.

Salle communale La Croix-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 68 04 77

L’événement Concours de Belote La Croix-Comtesse a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge