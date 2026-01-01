Concours de belote Salle des fêtes La Devise

Concours de belote

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Par joueur

Début : 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Venez participer au concours de belote organisé par le club de l’amitié.

Les places sont limitées.

De nombreux lots sont à gagner.

Tombola

Buvette et gâteaux sur place.

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 35 62 11

English :

Come and take part in the belote competition organized by the Club de l’amitié.

Places are limited.

Lots of prizes to be won.

Tombola

Refreshments and cakes on site.

