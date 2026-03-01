Concours de belote La Forêt-de-Tessé
Concours de belote La Forêt-de-Tessé dimanche 29 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concours de belote organisé par l’association culturelle Plein Air et Joie. Un lot est prévu pour chaque participant. Une tombola, buvette, crêpes et gâteaux seront également disponibles.
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Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17
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English :
Belote competition organized by the Plein Air et Joie cultural association. Each participant will receive a prize. A tombola, refreshment bar, crêpes and cakes will also be available.
L’événement Concours de belote La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente