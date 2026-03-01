Concours de belote

Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concours de belote organisé par l’association culturelle Plein Air et Joie. Un lot est prévu pour chaque participant. Une tombola, buvette, crêpes et gâteaux seront également disponibles.

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Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17

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English :

Belote competition organized by the Plein Air et Joie cultural association. Each participant will receive a prize. A tombola, refreshment bar, crêpes and cakes will also be available.

L’événement Concours de belote La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente