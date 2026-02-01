Concours de Belote La Longine
Concours de Belote, par équipe, organisé par Les Amis du Roseau , à la Salle Maison de Juste.
Inscription 15€/joueur (repas campagnard et dessert inclus)
Lot pour chaque joueur. .
Salle Maison de Juste La Longine 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 16 13 78 jpmauffrey@gmail.com
