Concours de Belote La Longine

Concours de Belote

Salle Maison de Juste La Longine Haute-Saône

Début : 2026-02-22 13:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Concours de Belote, par équipe, organisé par Les Amis du Roseau , à la Salle Maison de Juste.

Inscription 15€/joueur (repas campagnard et dessert inclus)

Lot pour chaque joueur. .

Salle Maison de Juste La Longine 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 16 13 78 jpmauffrey@gmail.com

