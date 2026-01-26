Concours de belote Le Moulin du Marnant La Nocle-Maulaix

Concours de belote

Le Moulin du Marnant 44 Route du Marnant La Nocle-Maulaix Nièvre

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Le restaurant Le Moulin du Marnant vous propose un concours de belote le dimanche 8 février 2026 à partir de 14h. Inscriptions sur place à partir de 14h ou par téléphone au 06 10 45 96 01. Tarif 8€. Lots pour tous les participants. Buvette et petite restauration, assiette repas le soir sur réservation. .

Le Moulin du Marnant 44 Route du Marnant La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 45 96 01

