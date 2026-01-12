Concours de belote La Salvetat-Peyralès
Concours de belote La Salvetat-Peyralès samedi 31 janvier 2026.
Concours de belote
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
repas
Date :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Venez tenter de gagner de très nombreux lots !
Possibilité de se restaurer sur place réservation 07 77 76 01 20.
L’APE de l’école du Viaur vous attend nombreuses et nombreux.
19h repas
21h concours de belote 15 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 77 76 01 20 ape.lasalvetat@yahoo.fr
English :
Come and try your luck at winning one of the many prizes!
Catering available on site: reservation 07 77 76 01 20.
The APE of the Viaur school is looking forward to seeing you.
