Concours de belote

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez tenter de gagner de très nombreux lots !

Possibilité de se restaurer sur place réservation 07 77 76 01 20.

L’APE de l’école du Viaur vous attend nombreuses et nombreux.

19h repas

21h concours de belote 15 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 77 76 01 20 ape.lasalvetat@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck at winning one of the many prizes!

Catering available on site: reservation 07 77 76 01 20.

The APE of the Viaur school is looking forward to seeing you.

L’événement Concours de belote La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)